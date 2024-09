Lacrime De Laurentiis, Modugno: “Il rispetto delle regole è un argomento sentito da tanti presidenti”

Il giornalista di Sky Sport svela i retroscena delle lacrime del presidente De Laurentiis e il perché della cessione di Osimhen.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha recentemente offerto uno sguardo approfondito su alcuni dei temi più caldi riguardanti il Napoli, durante la sua partecipazione alla trasmissione Giochiamo d’Anticipo su 11 Televomero. Il suo intervento si è concentrato su due aspetti fondamentali: l’emozionante reazione di Aurelio De Laurentiis e le recenti mosse del mercato estivo del club azzurro.

Le Lacrime di Aurelio De Laurentiis: Un Momento di Umanità

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha recentemente mostrato un lato inaspettatamente emotivo durante la conferenza stampa per la presentazione della partnership con Sorgesana. Le sue lacrime, secondo Francesco Modugno, non sono state solo un’espressione di emozione presidenziale, come avvenne nella celebrazione dello Scudetto, ma un vero e proprio sfogo personale. Modugno sottolinea:

“Nelle lacrime di De Laurentiis ho visto l’uomo. Lui aveva già pianto nella sera dello Scudetto, ma sebbene ci fosse sentimento, anche in quel momento si trattava di un’emozione da presidente”.

Modugno evidenzia anche l’importanza del rispetto delle regole, un tema molto caro ai presidenti di Serie A come Rocco Commisso, che condividono l’impegno per bilanci sani e sostenibili:

“Questa volta è stato sopraffatto dalle emozioni, che erano quelle di una vita. Il rispetto delle regole è un argomento decisamente sentito da tanti presidenti di Serie A, come dimostrano le parole di Rocco Commisso di qualche giorno fa. Lui e De Laurentiis pongono con forza il tema dei bilanci sani e sostenibili”.

Il Mercato Estivo del Napoli: Tra Investimenti e Cessioni

Passando al mercato, Modugno ha offerto una panoramica dettagliata delle strategie del Napoli. Il giornalista ha lodato l’approccio del club, definendo il mercato estivo come “fondamentale non solo per le cifre spese ma anche per la qualità degli acquisti”. In particolare, Modugno ha chiarito la situazione riguardante Victor Osimhen, il cui trasferimento al PSG non si è concretizzato. “La cessione di Osimhen era parte di un accordo preesistente. Il PSG aveva offerto 220 milioni per lui e Kvaratskhelia, ma l’affare è saltato perché il Napoli ha scelto di trattenere il georgiano”, ha spiegato Modugno.