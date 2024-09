Cagliari-Napoli, doppi allenamenti per Lukaku, McTominay scalpita

Lukaku intensifica la preparazione per il Cagliari. McTominay punta al debutto. Conte studia le mosse per la trasferta in Sardegna.

Romelu Lukaku ha dimostrato subito la sua professionalità al Napoli. L’attaccante belga, riunito con Antonio Conte, si è presentato in forma smagliante grazie a un regime di allenamenti intensivi.

Lukaku ha rinunciato alla convocazione in nazionale e ai giorni liberi per mettersi a completa disposizione di Conte. Una scelta che ha colpito positivamente i tifosi del Napoli.

I numeri in carriera di Lukaku parlano chiaro: doppia cifra realizzativa in Italia (con Inter e Roma) e in Inghilterra (con Chelsea, Everton, West Bromwich e Manchester United). Le sue stagioni migliori, però, sono state proprio con Conte.

Anche Gilmour e McTominay hanno mostrato grande dedizione, volando con un jet privato dopo l’impegno con la Scozia per unirsi subito al Napoli. I due potrebbero debuttare contro il Cagliari.

Il corriere dello sport rivela:

“Conte non avendo le coppe può concentrarsi sul campionato. E sui nuovi acquisti che potenzieranno la squadra. Lukaku si è presentato alla sua maniera: segnando. E grazie ad allenamenti doppi e dieta intermittente è in forma come non mai.”

Il Napoli di Conte, con Lukaku in grande spolvero e i nuovi innesti, si prepara così ad affrontare il Cagliari con rinnovate ambizioni.