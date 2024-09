Scarlato: “Rafa Marin è acerbo, non è pronto per questo Napoli. Perchè non puntare su D’Avino?”

L’ex calciatore critica l’acquisto di Rafa Marin e mette in discussione la gestione dei giovani da parte della dirigenza del Napoli.

In un intervento a 1 Station Radio, Gennaro Scarlato, ex calciatore noto per le sue esperienze sia in attacco che in difesa, ha espresso forti riserve riguardo al difensore spagnolo Rafa Marin, acquistato dal Napoli. Intervistato da Luca Cerchione nel programma “1 Football Club”, Scarlato ha messo in dubbio la qualità e l’utilità immediata del giocatore per la squadra partenopea.

Perplessità su Rafa Marin

Scarlato ha dichiarato: “Rafa Marin non gioca né a Napoli né in Nazionale: cosa dobbiamo aspettarci da quest’acquisto? Col Palermo sarà la volta buona? Credo che in Coppa Italia potrà esserci un’occasione giusta per vedere se sia in grado di giocare in questo Napoli. Io l’ho visto a Dimaro, e non mi ha fatto una grande impressione: è acerbo. Nella difesa a tre, come braccetto, non l’ho visto pronto, e non lo vedo pronto per una squadra come il Napoli, in Serie A. Ad oggi non sta giocando, gli viene preferito Di Lorenzo, che è un adattato. Certamente sono valutazioni che spettano a Conte, che lo vede tutti i giorni.”

Gestione De Laurentiis e Sviluppo dei Giovani

Scarlato ha anche criticato la gestione dei giovani talenti da parte della società. “Oggi, tante società hanno il principio della crescita dei giovani. Come l’Atalanta. Qui in Campania abbiamo un serbatoio notevole, ma poi sono costretti ad andare via, e poi li rimpiangiamo perché tornano in B o in A da protagonisti. Ad esempio: al posto di acquistare Rafa Marin, perché non far crescere D’Avino?“, ha sottolineato l’ex calciatore, sollevando interrogativi sulla strategia del Napoli per lo sviluppo dei talenti locali.

Infine, Scarlato ha discusso le prospettive di altri difensori emergenti. “Se nasci in una generazione in cui il livello si equivale, si fa più fatica ad emergere. Loro tre sono tutti mancini e di alto livello. Personalmente, vedo Buongiorno al posto di Bastoni, non per tifo, ma perché lo vedo più bravo nell’impostazione: Bastoni, trovo sia più adatto come braccetto.”