Lukaku confermato, ma Conte deve sciogliere ancora due dubbi per Cagliari-Napoli

Antonio Conte valuta cambiamenti per la partita in Sardegna tra Cagliari e Napoli, con Politano e Neres principali incognite.

In vista della prossima sfida di campionato tra Cagliari e Napoli, Antonio Conte sembra intenzionato a fare qualche ritocco al suo undici titolare, senza però stravolgere completamente la squadra. La partita, in programma sabato prossimo al “Unipol Domus”, potrebbe vedere il Napoli con una formazione leggermente modificata rispetto alle ultime uscite.

Politano o Neres? I dubbi da sciogliere

Il tecnico partenopeo ha due principali dubbi da risolvere. Il primo riguarda la scelta tra Matteo Politano e il brasiliano David Neres, che ha lavorato intensamente durante la sosta a Castel Volturno. Secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Tina su Radio Marte, Neres potrebbe beneficiare di un centrocampo a tre, che lo solleverebbe da alcuni compiti difensivi, ma potrebbe partire dalla panchina in favore di Politano:

“Conte dovrà decidere tra Politano e Neres, che ha lavorato costantemente a Castel Volturno durante la sosta. Il brasiliano sarebbe più aiutato da un centrocampo a tre, che gli toglierebbe qualche compito in fase difensiva; per questo, alla fine potrebbe partire dalla panchina”.

Le condizioni di Anguissa e McTominay

Un altro aspetto da monitorare è la condizione di André-Frank Zambo Anguissa, rientrato solo ieri dalla pausa per le Nazionali. La sua presenza in campo è incerta, e potrebbe essere sostituito da Scott McTominay, che potrebbe trovare spazio già dal primo minuto se le condizioni di Anguissa non dovessero essere ottimali.

“Non dovrebbero esserci rivoluzioni – prosegue il cronista – ma non si escludono novità. E’ stata una settimana particolare, con i calciatori tornati dalle Nazionali e Anguissa che si è presentato solo ieri: da capire se McTominay lo sostituirà dal primo minuto, mentre Neres-Politano resta l’altro dubbio. Lukaku, invece, lo diamo per certo”.

Lukaku confermato, McTominay versatile

Romelu Lukaku, invece, è confermato come punta centrale, mentre McTominay potrebbe essere impiegato in diverse posizioni a seconda delle necessità tattiche. L’ex centrocampista dello United ha dimostrato una notevole versatilità, che gli permette di adattarsi come mezzala, centrale o trequartista nel 4-2-3-1. Sarà interessante osservare in quale ruolo Conte deciderà di schierarlo.

Nonostante i possibili cambiamenti, Tina sottolinea che non ci si aspetta rivoluzioni nella formazione del Napoli. L’allenatore potrebbe optare per piccole modifiche strategiche piuttosto che per un cambiamento radicale, mantenendo l’ossatura del gruppo e puntando sulla coesione acquisita finora.