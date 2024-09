Cagliari, l’ex portiere Ielpo: “Il Napoli ha vinto contro il Parma solo grazie all’assenza del portiere”

L’ex portiere del Cagliari, Mario Ielpo, analizza il momento del Napoli in vista della sfida di domenica e il ruolo cruciale di Alex Meret.

L’ex portiere del Cagliari, Mario Ielpo, ha offerto una visione interessante sullo stato attuale del Napoli e le sue prospettive future durante un’intervista su 1 Station Radio, condotta da 1 Football Club. Le sue dichiarazioni hanno messo in luce la fase di transizione che la squadra partenopea sta vivendo e le sfide che la attendono, specialmente nel prossimo incontro contro il Cagliari.

Il tutto a partire dalle critiche ad Alex Meret a cui Ielpo ha voluto rispondere così: “Alex Meret è sempre nel mirino della critica, a Napoli? Meret ha doti importanti, anche se ciclicamente tornano sempre le solite critiche immeritate. Ci sono quei giocatori che partono con le stimmate dell’essere campione, e poi, dopo anni, si cambia giudizio. Meret commette qualche errore in particolare con i piedi e viene subissato dalle critiche. Si dev’essere più moderati”.

Ielpo ha poi commentato l’ultima vittoria del Napoli contro il Parma, attribuendola all’assenza del portiere avversario. “Il Napoli ha vinto facile contro il Parma perché non c’era il portiere,” ha detto Ielpo, sottolineando che la squadra di Conte sta ancora cercando di trovare la sua forma migliore.

Ielpo ha anche discusso le aspettative per la prossima partita del Napoli contro il Cagliari. Secondo lui, questa sarà una vera e propria prova di maturità per la squadra azzurra. “Il Cagliari è una squadra che gioca bene e punge, ma non è ancora pronta per fare male ai top club,” ha dichiarato. Ha aggiunto che, con tanti ex giocatori tra le due squadre, tra cui anche l’ex allenatore Claudio Ranieri, la partita potrebbe rivelarsi particolarmente interessante e significativa per entrambe le squadre.