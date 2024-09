Conte, frecciata all’Inter: “Appiano Gentile era un disastro, ora è un gioiello”

Antonio Conte, in conferenza stampa pre Cagliari-Napoli, non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata alla sua ex squadra, l’Inter.

Con il Napoli pronto a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, Antonio Conte ha tenuto una conferenza stampa per presentare la sfida contro il Cagliari, in programma domenica 15 settembre alle 18. Durante l’incontro, rispondendo a una domanda sul lavoro di Aurelio De Laurentiis, Conte ha elogiato il presidente per i suoi vent’anni alla guida del club partenopeo. Tuttavia, non ha mancato di lanciare una frecciatina alla sua ex squadra, l’Inter, con la quale il rapporto non si è concluso nel migliore dei modi.

L’impegno di De Laurentiis

Conte ha riconosciuto il grande impegno di De Laurentiis nel portare il Napoli dai bassifondi della Serie C ai vertici del calcio italiano: “Faccio parte di questa storia. La famiglia De Laurentiis si è impegnata per 20 anni, e oggi è sempre più difficile trovare una famiglia italiana che si dedica per così tanto tempo a una piazza così importante. A lui vanno grandi meriti per il percorso fatto.”

La crescita fuori dal campo

Conte ha anche sottolineato l’importanza della crescita strutturale del club, un aspetto che ha imparato nelle sue esperienze inglesi: “Vengo da esperienze in Inghilterra, dove so quanto sia cruciale avere un centro sportivo moderno, anche per le giovanili. Sono tasselli fondamentali per il successo.”

Conte, Frecciata all’Inter: Appiano Gentile

Durante la conferenza, Conte ha colto l’occasione per lanciare una stoccata alla sua ex squadra, l’Inter, parlando delle condizioni del centro sportivo di Appiano Gentile quando vi è arrivato: “Quando sono arrivato all’Inter, Appiano era un disastro. Abbiamo lavorato tanto sui campi e sulla foresteria, e oggi è un fiore all’occhiello. Un centro sportivo di qualità può farti guadagnare qualche punto a fine stagione.”