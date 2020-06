Serie A: Atalanta devastante, annullato il Sassuolo

Risultati Serie A: L’Atalanta riparte alla grande e nel recupero della 25a giornata batte il Sassuolo con il risultato di 4-1 con doppietta di Zapata.

Quattro gol per ripartire dopo il blocco del campionato per l’emergenza coronavirus, quella che proprio a Bergamo ha fatto centinaia di morti. L’Atalanta di Gasperini rifila quattro gol al Sassuolo e consolida il quarto posta. Ora la squadra orobica ha 6 punti in più della Roma e ben 12 punti in più del Napoli sesto in classifica.

Proprio in questi giorni si era parlato di un Napoli che poteva lanciare anche l’assalto alla Champions, ma se l’Atalanta mantiene questo passo sarà veramente complicato riuscire a compensare il divario di punti. Intanto gli azzurri di Gattuso viaggiano verso la ripresa del campionato che li vedrà protagonisti martedì contro il sorprendente Verona. Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Napoli non deve rilassarsi ma trovare la giusta concentrazione per tentare l’impresa.

Atalanta-Sassuolo: ecco i marcatori

Nel recupero della 25a giornata di Serie A, l’Atalanta ha battuto per 4-1 il Sassuolo. Ecco i marcatori: Djimsiti (16′), Zapata (31′), Bourabia (37′ autogol), Zapata (66′), Bourabia (92′).