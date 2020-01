Sassuolo-Torino: Super gol di Boga, l’attaccante che piace al Napoli

Gol spettacolare di Boga, attaccante che piace al Napoli. Da tempo si parla di un interessamento della SSCN per il calciatore del Sassuolo.

Sassuolo-Torino gol bellissimo di Boga, calciatore che vuole il Napoli. Il calciomercato è sempre in evoluzione per il Napoli, soprattutto quello in prospettiva per la prossima stagione. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci è finito da tempo Jeremie Boga, esterno mancino del Sassuolo. Boga nasce esterno mancino ma può giocare all’occorrenza anche da centrale dietro le punte. Velocità e forza sono le sue armi principali e le ha sfoderate tutte contro il Torino. Boga ha siglato un super gol nella sfida con il Torino, l’attaccante ha preso palla sulla trequarti tunnel su Rincon e poi tiro dai 25 metri all’incrocio. Un tiro che non ha lasciato alcuno scampo al portiere granata Salvatore Sirigu. Il gol dell’attaccante ha portato al momentaneo pareggio nella sfida Sassuolo-Torino, per i granata il gol di Rincon.

Napoli, guarda che gol di Boga

Un gol quello di Boga che conferma le abilità del calciatore di 23 anni, con doppio passaporto francese e della Costa D’Avorio. Negli ultimi giorni si parlato anche delle cifre per Boga al Napoli: 20 milioni di euro per strapparlo al Sassuolo. Ma bisogna fare attenzione perché il Chelsea ha il diritto di recompra fissato a 15 milioni di euro. Dunque i blues potrebbero decidere di riprendersi il calciatore che il Sassuolo ha acquistato a 3 milioni di euro. Con Boga al Napoli potrebbe arrivare anche Domenico Berardi, doppio colpo da 50 milioni di euro. Anche Berardi ha siglato un gol in Sassuolo-Torino, portando momentaneamente in vantaggio la squadra neroverde. Intanto gli azzurri si sono assicurati per giugno Amir Rrahmani. Il difensore del Verona è costato 14 milioni di euro. Presto potrebbe seguirlo anche Sofyan Amrabat, la trattativa per portare il centrocampista al Napoli è sospesa ma non bloccata. Alla finestra Fiorentina e Inter.