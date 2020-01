Rrhamani al Napoli fa inferocire i tifosi del Verona: “Siamo stati umiliati”

Rrhamani al Napoli, i tifosi del Verona furiosi sul web. I sostenitori scaligeri attaccano il difensore.

Amir Rrahmani, difensore kosovaro rivelazione di questa prima parte del campionato di Serie A con il Verona di Juric ha sostenuto le visite mediche con il Napoli. Rrhamani a Giugno passerà al Napoli di Gattuso per 14 milioni di euro.

Rrahmani, ha firmato un contratto che lo legherà ai partenopei fino al 2024 con un ingaggio da 1,4 milioni di Euro l’anno. L’operazione ha reso furiosi i sostenitori del Verona.

I tifosi del Verona si sono sentiti traditi da Amir Rrhamani, sia per la storica rivalità tra Verona e Napoli, sia perché molti di loro ritengono assurdo che un calciatore si accordi con un’altra squadra a stagione in corso.

Sui social i tifosi del Verona hanno scaricato la rabbia nei confronti di Rrhamani:

“Se Rrhamani aveva tutta questa voglia di Napoli poteva anche non tornare!”,

“Un giocatore che si accorda con il Napoli a stagione in corso, assurdo!”,

“Siamo stati umiliati, Rrhamani ci ha trattato come un club inferiore”,

“Lasciamolo in panchina fino a fine stagione”.



Questi alcuni dei messaggi che i tifosi del Verona hanno scritto all’indirizzo Rrhamani, che ricordiamolo, potrebbe non essere l’unica operazione che il Napoli farà con la società veneta. Gli azzurri hanno in corso un affare da 30 milioni con il Verona, che comprende oltre Rrhamani anche il mediano Amrabat.