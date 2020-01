Napoli-Fiorentina: le formazioni ufficiali, Demme e Lobotka in panchina

Formazioni ufficiali per Napoli-Fiorentina: Luperto sarà il centrale di difesa, Fabian Ruiz regista. In attacco Iachini punta su Cutrone e Chiesa.

Ci sono Sebastiano Luperto centrale di difesa e Fabian Ruiz regista nella formazione ufficiale del Napoli che sfida la Fiorentina. Gennaro Gattuso ha la difesa obbligata: Ospina va in porta al posto di Meret, la coppia centrale sarà Manolas-Luperto, alla destra torna Di Lorenzo a sinistra ci va Hysaj per sostituire Mario Rui. Demme e Lobotka non ci sono nella formazione del Napoli, ma partono dalla panchina. In regia ci torna Fabian Ruiz, ai suoi lati Allan e Zielinski. In attacco senza Mertens confermato il trio: Callejon-Milik-Insigne. Nella formazione ufficiale della Fiorentina c’è Cutrone con Chiesa dal primo minuto in attacco. Pochi dubbi per Iachini che conferma il 3-5-2 con la spinta sulle fasce di Lirola e Dalbert. Titolare anche Castrovilli, oggetto del desididerio azzurro per il calciomercato di giugno.

Napoli-Fiorentina: Demme e Lobotka in panchina

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa su Dazn ed in streaming sulla piattaforma dedicata, la gara comincerà alle 20.45 allo stadio San Paolo. Eccole le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.