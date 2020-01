Napoli-Fiorentina: difesa obbligata per Gattuso, Lobotka e Demme in panchina

Formazioni di Napoli-Fiorentina: Luperto titolare come centrale, emergenza difesa per Gattuso. Cutrone in attacco per Iachini.

Le ultime di formazione di Napoli-Fiorentina confermato Sebastiano Luperto in posizione centrale della difesa di Gattuso. Il tecnico del Napoli ha gli uomini contati in retroguardia e punterà sulla coppia centrale Manolas-Luperto. Sulle fasce spazio a Giovanni Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, in porta ci va Ospina al posto di Meret. Nella probabile formazione del Napoli non ci sono Demme e Lobotka, le chiavi della regia sono affidate di nuovo a Fabian Ruiz. Lo spagnolo, molto probabilmente, per l’ultima volta giocherà in un ruolo non suo ed in cui fa fatica. Al fianco di Fabian Ruiz agiranno Zielinski e Allan. Tutto confermato anche in attacco per il Napoli con il trio Callejon-Milik-Insigne. I due nuovi acquisti partono dalla panchina, pronti a subentrare nella ripresa, magari per dare più consistenza al centrocampo.

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: le scelte di Iachini

Patrick Cutrone sarà la punta di diamante della Fiorentina nella formazione che sfiderà il Napoli. Tranne Boateng il tecnico dei viola non ha particolari problemi di formazione e punterà sul 3-5-2, modulo che vede Chiesa e Cutrone in attacco. Tra i pali confermato Dragowski, così come in difesa il trio Caceres, Pezzella e Milenkovic. Centrocampo affidato a Benassi, Pulgar e Castrovilli centrali con Lirola e Dalbert sulle fasce. Proprio da quelle parti Iachini cercherà di creare i pericoli, allargando il gioco sulle fasce per favorire le incursioni di Chiesa e quelle di Cutrone. L’attaccante ex Milan tornato in Italia ha già firmato un gol alla sua prima uscita in maglia viola e vorrebbe continuare su questa scia magari per farsi rimpiangere anche dai suoi ex tifosi. Fermare la coppia d’attacco della Fiorentina sarà un bel test per Manolas e Luperto, titolari nella probabile formazione del Napoli.