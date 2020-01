Dove gioca Luperto: esterno o centrale, il dubbio di Gattuso. C’è un indizio

Napoli-Fiorentina: dove gioca Sebastiano Luperto, è il dubbio di Gattuso. E’ emergenza in difesa e il tecnico può impiegarlo da centrale o esterno mancino.

Uomini contati in difesa per Gennaro Gattuso che in Napoli-Fiorentina dovrà fare a meno di: Mario Rui, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Kevin Malcuit. Per l’allenatore calabrese ci sono quattro uomini contatti, se si esclude il partente Lorenzo Tonelli. Il dubbio di Gattuso è dove gioca Luperto, il difensore pugliese può agire sia da centrale difensivo ma volendo pure da terzino. Con ogni probabilità Luperto giocherà da centrale di difesa al fianco di Kostas Manolas, quello è il suo ruolo ideale. In questo modo Giovanni Di Lorenzo tornerà a giocare da esterno basso di destra, mentre Hysaj agirà sul lato mancino. Tra i convocati per la sfida con la Fiorentina un centrale di ruolo c’è ed è Tonelli, ma il calciatore non è mai stato preso in considerazione in questa stagione.

Dove gioca Luperto, l’indizio di Gattuso

Dove gioca Luperto. In conferenza stampa a Castel Volturno Gattuso ha dato un indizio sulla posizione che potrebbe prendere il difensore pugliese. Il tecnico del Napoli ha fatto capire che Hysaj è più abituato a giocare sulla fascia, lo ha già fatto in passato e “quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto” ha detto Gattuso. Dunque Luperto in Napoli-Fiorentina con ogni probabilità giocherà da centrale di difesa. Altra conferma arriva anche per il centrocampo azzurro in cui ci sarà di nuovo Fabian Ruiz in regia. Stanislav Lobotka e Diego Demme si accomoderanno in panchina, almeno per la prima parte della partita. Gattuso non si sente di rischiare nessuno dei due dal primo minuto, anche perché si allenano da meno di una settimana con il gruppo. Molto probabile un impiego di Demme e Lobotka a partita in corso.