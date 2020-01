Demme striscione dei tifosi del Lipsia per l’ex capitano: “Grazie Diego Demme. Napoletani, vi renderete conto quanto è forte”.

Da Lipsia rendono omaggio a Diego Demme. L’ex capitano della formazione prima in classifica in Bundesliga, ha scelto di venire a Napoli consapevole della situazione nella quale si trova il club di Aurelio De Laurentiis.

Demme, ha raccontato nel video di presentazione, è fortemente legato alla città partenopea e ha voluto vestire l’azzurro più di ogni altra cosa. I tifosi del Lipsia inizialmente non hanno preso bene l’idea che il loro capitano cambiasse casacca, ma poi hanno deciso di omaggiarlo.

Striscione dei tifosi del Lipsia per Demme

Come riporta Arenanapoli.it, c’è sta una puna sorpresa dei sostenitori del Lipsia per Diego Demme. Al minuto 31 di Lipsia-Berlino vi è stato un omaggio a Diego Demme da parte dei tifosi di casa. Sono stati esposti due striscioni, uno in curva dal seguente testo: “Grazie Diego Demme, grazie capitano” ed un cartello di dimensioni più piccole in tribuna: “Grazie Diego”. Si sono sollevati anche cori di ringraziamento per l’ex capitano e leader della squadra tedesca. Demme è rimasto nel cuore dei tifosi del Lipsia.”.

I sostenitori del Lipsia fanno anche sapere che Demme è stato accolto a Napoli con troppo scetticismo: “Napoletani, vi renderete conto quanto è forte”.

Diego Demme potrebbe entrare a gara in corso contro la Fiorentina.