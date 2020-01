Napoli, Mertens e Callejon verso una nuova squadra? I due saranno liberi dal 1 febbraio. Giuntoli riflette sul terzino sinistro.

Il Napoli dopo la parentesi di Coppa Italia è pronto a tuffarsi in campionato. Al San Paolo arriva la Fiorentina di Iachini, Gattuso deve fare a meno di cinque elementi tra i quali Koulibaly e Mertens.

Il futuro del belga e quello di Callejon è oggetto di riflessione da parte della dirigenza azzurra. La redazione sportiva di Sky sport 24 ha riportato le ultime sul mercato del Napoli, con Mertens e Callejon in primo piano:

” L’attenzione del Napoli è tutta sul futuro di José Callejon e Dries Mertens: contratto in scadenza, nessuno dei due ha rinnovato e, in teoria, dal 1 febbraio potrebbero firmare con una nuova squadra in vista dell’estate.

La condizione per nuovi acquisti è che prima esca qualcuno. Da capire cosa ne sarà anche di Lorenzo Tonelli, per il quale non è ancora chiusa la trattativa con la Sampdoria, e Amin Younes, che piace al Torino”.

La redazione di Sky sport, ha fatto il punto anche sul rinforzo per la fascia sinistra, dove il Napoli ha il solo Mario Rui disponibile:

“Non è scontato, che arrivi un rinforzo per la fascia sinistra della difesa. La dirigenza del Napoli comprerà un nuovo terzino solo ad una condizione, e vale a dire in caso di partenza certa di Faouzi Ghoulam, cosa fin qui non “scontata” perché il giocatore non è al meglio e non scende in campo da diverse giornate”.