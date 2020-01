Ancelotti vuole Boga. L’Everton si inserisce nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per l’esterno offensivo ex Chelsea

Ancelotti vuole Jeremie Boga. Il tecnico di Reggiolo si inserisce nella trattativa per il 23enne del Sassuolo. Boga,è una delle rivelazioni della serie A, l’esterno ha saputo mettersi in mostra nel Sassuolo attirando l’interessa del Napoli di De Laurentiis.

Il tecnico ex Napoli, non era stuzzicato dall’idea Boga, quando sedeva sulla panchina azzurra ma oggi sembra aver cambiato idea. Un dispetto agli azzurri? in sede di mercato non esistono amicizie.



Boga, che ha già giocato in Premier quando vestiva la casacca del Chelsea, sembra stuzzicato dall’idea di tornare nel campionato inglese. Il Napoli resta alla finestra per l’esterno del Sassuolo, in attesa di capire l’evolversi della situazione. Su Boga c’è anche l’interesse del West Ham