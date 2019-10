Sampdoria-Di Francesco, addio consensuale: ecco il comunicato

Sampdoria-Di Francesco, addio consensuale con un comunicato sul sito ufficiale della società blucerchiata è stato comunicato l’addio del tecnico ex Roma.

L’ennesima sconfitta con il Verona ha segnato la fine dell’avventura sulla panchina della Sampdoria per Di Francesco che in questo avvio di stagione non ha mai convinto società e tifosi.

Sampdoria-Di Francesco: risoluzione consensuale

“Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata”. Con questo comunicato la società blucerchiata ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore. La Sampdoria dice addio a Di Francesco, ma non ha ancora comunicato il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra.