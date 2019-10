Infortuni Roma: Dzeko e Diawara operati, ecco i tempi di recupero

Infortuni Roma: Dzeko e Diawara operati, entrambi dovranno stare fuori un mese. Per l’attaccante si cercherà di anticipare i tempi grazie ad una maschera protettiva.

L’obiettivo di Fonseca è quello di ritrovare al più presto Edin Dzeko, attaccante insostituibile nella Roma che è alle prese con un una duplice frattura alla zigomo rimediata durante l’ultima partita di campionato. Per l’ex Napoli Diawara si procederà ad un recupero senza forzature.

Tempi di recupero Dzeko e Diawara

Sia Edin Dzeko che Amadou Diawara sono stati operati questa mattina a Villa Stuart. Per l’attaccante bosniaco è stato necessario ricomporre le due fratture allo zigomo destra, una ridotta manualmente, mentre per l’altra è stato necessario il posizionamento di una placca con viti. Dzeko dovrà restare fuori un mese, anche se lo staff medico della Roma cercherà di recuperarlo prima grazie ad una maschera protettiva. L’attaccante potrebbe recuperare in vista della partita con il Milan prevista per il 27 ottobre, quindi se non ci saranno complicazioni sarà disponibile anche per la sfida con il Napoli all’Olimpico di Roma del 2 novembre. Ma gli infortuni in casa Roma riguardano anche Diawara, sottoposto ad intervento chirurgico per una lesione al ginocchio sinistro. Anche l’ex Napoli dovrà restare fermo quattro settimane, ma in questo caso bisognerà procedere con cautela per evitare qualsiasi tipo di rischio.