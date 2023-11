Salernitana polemica sul gol di Raspadori, i tifosi ricordano: regolare come Milik

Polemiche Salernitana sul gol di Raspadori, ma i tifosi del Napoli ricordano come fosse regolare come la rete di Milik con fallo di Rugani.

Notizie calcio Napoli -Non si placano le polemiche dopo Salernitana-Napoli 0-2, con i granata che hanno protestato a lungo per la rete del vantaggio firmata da Raspadori. Ma i tifosi azzurri ricordano come il gol fosse perfettamente regolare, esattamente come lo era stato quello di Milik con fallo di mano di Rugani in Juventus-Lecce.

In entrambi i casi, l’azione viziata da un errore (fuorigioco o fallo) era stata interrotta da un tocco di un difensore, rendendo regolare la prosecuzione dell’azione da cui sono scaturiti i gol.

Marelli dopo Genoa – Napoli quarta giornata

“Il Genoa ha trovato il gol del vantaggio contro il Napoli, a mettere la palla in rete è stato Bani, ma i giocatori azzurri hanno molto protestato per un presunto fallo di De Winter su Anguissa. il giocatore della squadra ligure spinge nettamente il centrocampista partenopeo, ma l’arbitro ha deciso di non intervenire commettendo un grave errore. ma perché il var non è intervenuto per annullare il gol del giocatore della squadra di casa? cerchiamo di capirne il motivo”.

“C’è la spinta di De Winter su Anguissa su questo non ci sono dubbi, ma prima che il calcio d’angolo venga battuto il contatto tra i due è già avvenuto e per questo motivo il var non può più intervenire, l’arbitro doveva intervenire prima per far ribattere il calcio d’angolo. il gol ormai fa già parte di un’altra azione“, ha sottolineato marelli.

Nell’occasione va bene sottolineare che Pistocchi non disse nulla sul fallo di De Winter.

La rete era regolare anche per Corriere dello sport

De Winter (che spizzerà il pallone) si libera dal “tengo io-tieni tu” con una spinta su Anguissa che un po’ accentua, ma il pallone non è ancora in gioco, poi Bani è tenuto in gioco da Zielinski.

Marelli sul gol di Milik col mani di Rugani contro il Lecce

Luca Marelli. esperto di dazn fa chiarezza sul gol bianconero: “Il calcio d’angolo della Juventus non c’era. Rabiot tocca dopo il colpo di testa di venuti. il tocco di Rugani arriva in un’azione che non poteva essere valutata dal VAR perché interrotta da un rilancio sbagliato del difensore del lecce. infine, sulla sponda di Rabiot, Milik è in gioco”.

La Gazzetta sul mani di Rugani (vi giornata) che fa sapere che inizia una nuova azione perché’ il pallone è toccato dai leccesi. L’altro è subito dopo, con i salentini che si lamentano per un colpo di braccio di rugani non sanzionato e con successivo cambio di possesso che porta all’inizio di una nuova azione.

Il gol di Raspadori è regolarissimo

Per placare le polemiche provenienti da Salerno, adesso cambiamo tutte le moviole? adesso il gol di Raspadori è in fuorigioco?

Questa non è un’altra giocata con il pallone entrato in possesso della Salernitana e poi riconquistato dal Napoli. la nuova azione non vale per il Napoli ma vale per la Juventus e si lamenta persino Zampini. Questo è il giornalismo italico.

Il gol di Raspadori era regolarissimo, esattamente come quello di Milik. Il resto sono solo polemiche pretestuose da parte della Salernitana secondo i tifosi del Napoli. Che ora si aspettano equità di giudizio da media e addetti ai lavori.