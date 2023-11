VIDEO- Raspadori Incanta: Il Suo Gol in Salernitana-Napoli

Video, Giacomo Raspadori mette il sigillo sul derby campano con una rete spettacolare che porta in vantaggio il Napoli.

Notizie calcio Napoli – Il derby campano tra Salernitana e Napoli è ancora in pieno svolgimento, ma un momento di pura magia calcistica ha già acceso gli animi dei tifosi. Giacomo Raspadori, l’attaccante azzurro che non smette di stupire, ha trovato la via del gol con una bordata che ha lasciato il portiere avversario a guardare la palla insaccarsi sotto l’incrocio dei pali.

Un Gol da Applausi Il match, che sta vedendo il Napoli cercare di imporre il proprio gioco, ha avuto il suo apice nel gol di Raspadori. Un errore in uscita della Salernitana è stato prontamente sfruttato da Stanislav Lobotka, che con un passaggio millimetrico ha servito Raspadori. L’attaccante, con freddezza e precisione, ha trasformato l’assist in un gol che potrebbe essere decisivo per l’esito del derby.

Il Napoli in Controllo Nonostante il gol, la partita è tutt’altro che decisa. Il Napoli continua a premere e a creare occasioni, mostrando un gioco offensivo e propositivo. La Salernitana, dal canto suo, cerca di reagire e di trovare spazi per contrattaccare, ma la solidità degli azzurri sta prevalendo.

Segui il Match in Diretta La partita è ancora in corso e tutto può succedere. Il gol di Raspadori ha dato una svolta al match, ma il calcio è imprevedibile e pieno di sorprese.

VIDEO Salernitana-Napoli, il gol di Raspadori

