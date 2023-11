Meluso apre al rinnovo di Zielinki e chiarisce una voce su Osimhen

Il direttore sportivo del Napoli, Meluso, esprime fiducia nel rinnovo di Zielinski e fornisce aggiornamenti sul ritorno di Osimhen.

Notizie calcio Napoli -Il direttore sportivo del Napoli, Meluso, ha condiviso ottimismo e aggiornamenti significativi riguardo le questioni contrattuali e le condizioni dei giocatori. Parlando ai microfoni di Dazn, ha sottolineato l’importanza di ogni partita per il Napoli, con l’obiettivo di mantenere la squadra nelle zone altissime della classifica e ripetere l’impresa di una stagione precedente che ha lasciato il segno.

Meluso sul Rinnovo di Zielinski

Meluso ha espresso una fiducia tangibile riguardo il rinnovo di Piotr Zielinski, sottolineando come il centrocampista polacco abbia più volte manifestato il desiderio di continuare il suo percorso con la maglia azzurra. “Zielinski si trova benissimo a Napoli e ha dimostrato il suo attaccamento al club anche con i fatti,” ha detto Meluso, rivelando che il club è attivamente al lavoro per concretizzare il rinnovo.

Aggiornamenti su Osimhen

Per quanto riguarda Victor Osimhen, Meluso ha fornito un aggiornamento personale, spiegando che l’attaccante è tornato in Nigeria per motivi personali, con il pieno supporto del club. “Rientrerà quando i problemi saranno risolti,” ha assicurato Meluso, aggiungendo che Osimhen sta seguendo un percorso di riabilitazione anche nel suo paese natale, in linea con gli obblighi contrattuali e le aspettative del Napoli.

La gestione attenta e l’approccio positivo del direttore sportivo riflettono la filosofia del club di costruire un futuro solido, valorizzando i talenti esistenti e assicurando il benessere dei suoi giocatori.

