Garcia annuncia: “Osimhen torna a Napoli la prossima settimana”

In conferenza stampa Garcia fa chiarezza su Osimhen: “Rientrerà la prossima settimana, l’ho sentito e sta rispettando il programma”.

Notizie calcio Napoli – Importanti dichiarazioni di Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Napoli. L’allenatore francese ha fatto chiarezza sul rientro di Victor Osimhen, attualmente in Nigeria per recuperare dall’infortunio.

“Ho sentito Victor per messaggio, i dottori mi garantiscono che sta seguendo il programma. Rientrerà a Napoli la prossima settimana” l’annuncio di Garcia, che ha quindi tranquillizzato i tifosi sulle condizioni dell’attaccante.

Osimhen aveva ottenuto il permesso dalla società per curarsi in patria dopo lo stop muscolare, con l’obiettivo di accelerare i tempi di recupero. A breve farà ritorno in Italia secondo quanto trapela da Castel Volturno.

Garcia ha poi parlato di Lindstrom, finora poco impiegato: “Deve essere decisivo quando gioca, sta migliorando nella fase difensiva”. Infine, sulla rincorsa all’Inter: “Mancano tre quarti di campionato, non ci siamo arresi”.

Segui tutte le notizie sul Napoli e le parole di Garcia seguendo quotidianamente napolipiu.com!