Napoli, Garcia Prima del Derby: “A Salerno per Vincere”

Rudi Garcia del Napoli si prepara al derby campano contro la Salernitana puntando sulla vittoria e ricorda la figura di Maradona.

Notizie calcio Napoli – Alla vigilia dell’undicesima giornata del campionato di Serie A, che vedrà il Napoli affrontare la Salernitana in un derby tutto campano, Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa per condividere le sue riflessioni sulla squadra e sulle aspettative per la partita.

Dalle parole di Garcia, traspare l’importanza di migliorare la fase difensiva della squadra: “Dobbiamo concentrarci di più sulla fase difensiva. I ragazzi lo sanno, dobbiamo impegnarci in 11 per difenderci, solo così possiamo diventare più solidi e vincere le partite in modo più facile”.

Il tecnico francese ha analizzato il recente incontro contro il Milan, evidenziando sia gli aspetti positivi del secondo tempo che la necessità di non regalare palloni all’avversario. La chiave, secondo Garcia, è il gioco di palla.

Una nota di ottimismo arriva sulla situazione di Victor Osimhen: “Victor ha un accordo con la società, i dottori mi garantiscono che sta seguendo il programma e sarà con noi la settimana prossima”.

Sull’attacco azzurro, Garcia vede spazio per miglioramenti, con Lindstrom chiamato a dimostrare la propria decisività. “È difficile levare il posto a Matteo e Kvara, ma chi entra al suo posto deve dimostrare di essere altrettanto decisivo”, ha sottolineato il mister.

Nel discutere i cambiamenti tattici e le sostituzioni, Garcia difende le sue scelte come necessarie per il bene della squadra. Il suo approccio è chiaro: cambiare modulo di gioco è stato la scelta giusta.

In vista del derby, Garcia ha espresso stima per Morgan De Sanctis e ha auspicato che la rivalità tra le tifoserie resti corretta. Infine, ha condiviso un momento personale, la sua visita al murales di Diego Armando Maradona, descrivendolo come un’esperienza toccante che rafforza il suo legame con la città.

Il messaggio di Garcia è chiaro: il Napoli punta alla vittoria contro la Salernitana, con un occhio attento alle prestazioni difensive e alla gestione del gioco.

