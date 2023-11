Auriemma Svela: “Zielinski nel Mirino della Premier. Vi rivelo l’offerta del Napoli”

Raffaele Auriemma rivela l’interesse di club della Premier League per Piotr Zielinski e discute il futuro del centrocampista con il Napoli.

Notizie calcio Napoli – Il calciomercato del Napoli è al centro delle discussioni, e Raffaele Auriemma, stimato giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, ha gettato nuova luce sulle dinamiche di mercato riguardanti uno dei pezzi pregiati della rosa azzurra: Piotr Zielinski.

Parlando ai microfoni di “Si gonfia la rete” su Tele A, Auriemma ha evidenziato l’attenzione crescente che il centrocampista polacco sta ricevendo, non solo dalle big italiane come Inter e Juventus, ma anche da prestigiosi club della Premier League. La situazione contrattuale di Zielinski con il Napoli aggiunge ulteriori speculazioni al suo futuro, con il rinnovo ancora non firmato e un’offerta di stipendio inferiore alle aspettative del giocatore.

Auriemma ha rivelato che, secondo le sue fonti, il Napoli avrebbe proposto a Zielinski circa la metà del suo attuale ingaggio di 3 milioni a stagione, una cifra che difficilmente lo convincerà a restare, soprattutto considerando le possibilità economiche che potrebbero presentarsi altrove. “Ed è chiaro che a queste condizioni dubito che ci sia la tanto agognata fumata bianca,” ha detto Auriemma, sottolineando le difficoltà del club nel soddisfare le richieste finanziarie del centrocampista.

Con il mercato ancora aperto e Zielinski libero di firmare un precontratto con altri club tra soli due mesi, il Napoli è di fronte a una scelta cruciale: rivedere l’offerta o prepararsi a una partenza che potrebbe essere dolorosa sia tecnicamente che emotivamente per i tifosi.

I fan del Napoli e gli appassionati di calcio possono trovare aggiornamenti continui e analisi approfondite sul futuro di Zielinski e sulle mosse del mercato del Napoli su napolipiu.com. Per rimanere al passo con le ultime novità e discutere del vivace calciomercato, visita napolipiu.com.