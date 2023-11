SKY – Zielinski-Napoli, la firma non arriva: Inter pronta a non farsi scappare possibile occasione a parametro zero

Destino in bilico per Piotr Zielinski: nonostante la volontà di prolungare e l’offerta economica sul tavolo, la firma è ancora in sospeso.

Futuro in bilico per Piotr Zielinski: l’Inter pronta ad agire in un’affare a parametro zero

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, si trova al centro di un enigma contrattuale. Nonostante la sua disponibilità a rinnovare il contratto per 2,5 milioni di euro, al momento manca la firma che sancirebbe l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Con la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno 2024, a partire dal mese di febbraio, Zielinski potrebbe trattare con altre squadre senza costi di trasferimento.

L’Inter, tra le società interessate, sembra essere particolarmente attiva sul fronte Zielinski. Secondo Luca Marchetti, giornalista di Sky, l’Inter è interessata al giocatore polacco, considerandolo un’opportunità straordinaria a parametro zero. Marchetti commenta: “L’Inter si è fatta avanti per Zielinski? È normale, perché rappresenta un’occasione straordinaria a parametro zero: è nel pieno della sua forza, è bravo, serio e determinante, uno dei migliori che puoi prendere da svincolato”.

“Faccio fatica – aggiunge Marchetti – a capire come sia possibile non raggiungere un accordo con un ragazzo che sappiamo aver dato disponibilità di massima a firmare intorno ai 2,5 milioni di euro, più o meno lo stipendio attuale”.

Nonostante la volontà del calciatore di prolungare il suo legame con il Napoli e la sua disponibilità a concordare un salario di circa 2,5 milioni di euro, sembra che le parti coinvolte non abbiano ancora trovato un accordo definitivo.