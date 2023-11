Premio in denaro per il Napoli se batte Salernitana, Union ed Empoli, tifosi increduli: “Siamo alla frutta”

Proposta di un incentivo finanziario da parte di De Laurentiis per stimolare le prestazioni del Napoli: entusiasmo e perplessità tra i tifosi .

Nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre su Radio Marte, il giornalista Gianluca Gifuni ha rivelato oggi l’ultima idea del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato, il presidente starebbe pensando di offrire un premio in denaro ai giocatori azzurri nel caso in cui riescano a vincere le prossime tre partite contro Salernitana, Empoli ed Union Berlino. Questa proposta ha scatenato una serie di reazioni contrastanti tra i tifosi della squadra partenopea.

Mentre alcuni tifosi si sono dimostrati increduli riguardo all’idea del premio, definendola “uno scherzo”, altri hanno sollevato dubbi sulle ambizioni della squadra, chiedendosi se battere squadre come Salernitana e Empoli dovrebbe essere considerato un obiettivo degno del Napoli. C’è persino chi ha espresso speranza nel successo della Salernitana contro il Napoli, a dimostrazione della delusione e delle aspettative basse di alcuni sostenitori.

“Ma è uno scherzo?! Un premio per una vittoria contro tre squadre del genere? Siamo alla frutta…”. E ancora: “Non siamo mica il Verona: possono essere davvero questi nostri obiettivi?!”. Ma anche: “A questo punto, spero che la Salernitana batta il Napoli”.

Il giornalista Gaetano Imparato, collegato con Radio Marte, ha difeso l’iniziativa del presidente De Laurentiis, sottolineando la necessità di trovare soluzioni per migliorare le prestazioni della squadra in un momento difficile: “Che c’è di male, nel gesto di De Laurentiis? C’è una situazione da risolvere. Il presidente ha fatto altre cose poco comprensibili, ma adesso serve un modo per risollevare la squadra in questo momento”.