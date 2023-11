I tifosi della Salernitana: “Con il Napoli zero timore, li abbiamo già ammutoliti”

A Salerno caricano l’ambiente in vista della sfida contro il Napoli: “Li abbiamo già battuti in casa, zero paura”.

Notizie calcio Napoli – Cresce l’attesa a Salerno per il derby campano contro il Napoli di sabato. I tifosi granata caricano l’ambiente ricordando l’impresa contro gli azzurri nella passata stagione. “Zero timori reverenziali, li abbiamo già ammutoliti” il messaggio riportato da TuttoSalernitana.

I supporter granata ricordano la vittoria per 1-0 dello scorso anno, quando la Salernitana di Colantuono fermò il Napoli capolista di Spalletti. Una gara dove i padroni di casa avrebbero meritato il pareggio, sfiorando più volte il gol.

Adesso, in un’altra stagione difficile, i tifosi chiedono alla squadra di onorare la maglia: “Perderemo? Probabile. Ma dal riscaldamento al 95′ non si tira indietro la gamba”. L’obiettivo è dare tutto per il derby e la rivalità.

