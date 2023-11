Rivalità tra Napoli e Salernitana: Ecco come nasce. Tensioni e Decisioni Drastiche

Il derby tra Napoli e Salernitana è sempre stato un crogiolo di emozioni, ma negli ultimi anni la rivalità è diventata più tesa.

Notizie calcio Napoli – Il derby tra Napoli e Salernitana è sempre stato carico di emozioni, ma negli ultimi anni la tensione è cresciuta a tal punto da richiedere interventi drastici da parte delle autorità. Scopriamo come è nata questa rivalità e come si è evoluta nel tempo.

Da Dove Nasce la Rivalità tra Napoli e Salernitana?

l derby tra Napoli e Salernitana non è mai stato un evento tranquillo. Già nel primo dopoguerra, la rivalità era palpabile, con incidenti e invasioni di campo. Tuttavia, c’è stato un periodo in cui tra le due squadre c’era un certo grado di rispetto reciproco.

La rivalità tra Napoli e Salernitana ha radici storiche, ma è cresciuta negli ultimi anni a causa di vari fattori, tra cui decisioni arbitrali e comportamenti dei tifosi.

Questo è cambiato drasticamente negli anni ’90, in particolare dopo la finalissima play-off di Serie C tra Salernitana e Juve Stabia nel 1994. Da quel momento, la rivalità è diventata più intensa e, purtroppo, anche più violenta.

Per cercare di contenere gli animi, il Casms ha preso misure drastiche, limitando la vendita dei biglietti ai residenti fuori dalla Regione Campania e imponendo restrizioni severe. Tuttavia, il prefetto Francesco Esposito ha concesso una certa flessibilità, permettendo ai tifosi del Napoli residenti in provincia di Salerno di accedere al settore ospiti, a patto che siano in possesso di una fidelity card azzurra.

Come si è Svolto il Derby nel Corso degli Anni?

Il Napoli ha avuto la meglio nella maggior parte dei derby, ma la situazione è più equilibrata quando si gioca a Salerno.

Il bilancio dei derby gioca a favore del Napoli, con 13 vittorie contro le 3 della Salernitana e 12 pareggi. Tuttavia, quando il campo di battaglia è lo stadio Arechi di Salerno, le cose si equilibrano: in 13 incontri, entrambe le squadre hanno vinto 3 volte, con 7 pareggi.