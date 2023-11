Tifoso Napoli: “Abbiamo due punti deboli. ADL deve cambiarli se vuole tornare a vincere”

Un tifoso del Napoli si è soffermato sulle prestazioni degli azzurri in questa stagione sottolineando due punti deboli della squadra.

Il Napoli si prepara a sfidare la Salernitana nel tentativo di conquistare tre punti cruciali nella corsa verso le posizioni di vertice della Serie A italiana. Sebbene gli azzurri si trovino di fronte una squadra in difficoltà, l’ultimo posto in classifica, la recente vittoria 4-0 contro la Sampdoria in Coppa Italia dimostra che la Salernitana non è da sottovalutare. Tuttavia, i tifosi si chiedono perché il Napoli non ripeta le prestazioni positive della scorsa stagione e perché sia in ritardo di sette punti dalla capolista Inter dopo soli dieci incontri.

Un appassionato sostenitore del Napoli ha condiviso la sua opinione sul difficile inizio di stagione della squadra di Rudi Garcia in un’intervista a Telecapri. Secondo lui, il problema principale risiede in due punti deboli della squadra: il portiere Alex Meret e l’allenatore Rudi Garcia. Il tifoso ha affermato che Meret sembra insicuro e poco adatto a difendere la porta di una grande squadra, sottolineando che l’estremo difensore riesce a parare solo quando il pallone gli viene tirato addosso direttamente. Riguardo a Garcia, il tifoso ha dichiarato che l’allenatore non sembra essere all’altezza del Napoli. Ecco le sue parole:

“Io penso che il Napoli abbia due punti deboli. Aurelio De Laurentiis deve cambiarli se vuole tornare a vincere. Mi riferisco ad Alex Meret e a Rudi Garcia. L’estremo difensore para solo quando gli buttano il pallone addosso. Ma è insicuro, non adatto a una grande squadra. L’allenatore invece, sta dimostrando di non essere da Napoli”.