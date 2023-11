LIVE – Salernitana-Napoli 0-1 Fine primo tempo, Azzurri indemoniati

Con la squadra a sette punti di distanza dalla vetta, il mister Garcia non ha spazio per errori. Segui la diretta di Salernitana-Napoli.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli si prepara per l’incontro contro la Salernitana, valido per l’undicesima giornata di Serie A, con entrambe le squadre desiderose di ottenere una vittoria. La partita è in programma allo stadio Arechi di Salerno alle ore 15:00 di questo pomeriggio.

Salernitana-Napoli primo tempo

45′ FINE PRIMO TEMPO

44′ Non dovrebbe esserci recupero, pochi secondi alla fine del primo tempo.

40′ Che parata di Ochoa! Raspadori è lestissimo all’interno dell’area a girarsi in un fazzoletto e a concludere verso la porta: la palla viene leggermente deviata e viaggia verso il palo di destra, ma Ochoa con un grande riflesso la respinge in calcio d’angolo.

36′ Azione confusa nell’area del Napoli con Legowski che prova a chiudere con una conclusione al volo, ma non riesce a dare la giusta forza e consegna centralmente a Meret.

35′ Conclusione improvvisa di Dia dalla zona trequarti, ma il tiro mancino viene respinto. Sull’azione successiva è Legowski a concludere dalla zona di centrosinistra, ma colpisce con l’esterno destro spedendo ampiamente sul fondo dalla parte opposta.

32′ Kvaratskhelia si inserisce ancora una volta centralmente e prova ad allargare alla sua destra ma sbaglia le misure permettendo alla difesa della Salernitana di riposizionarsi ed evitare ulteriori pericoli.

31′ Cross dalla destra di Di Lorenzo con una deviazione di Bradaric che manda sul fondo: l’arbitro Rapuano e il suo assistente non notano la deviazione e viene assegnato rinvio dal fondo.

27′ Cross teso dalla destra di Candreva con Coulibaly che di testa alza un campanile verso la porta e Meret la blocca senza problemi.

23′ Possibile occasione del Napoli sugli sviluppi di un corner ma Ostigard di testa anticipa Politano che era pronto a colpire al volo, consegnando di fatto a Mazzocchi che fa sponda per Ochoa.

21′ Ora la squadra di Inzaghi fatica a trovare stabilità nel possesso palla e si trova spesso a rincorrere i partenopei.

16′ Sugli sviluppi del corner la palla arriva tra i piedi di Kvaratskhelia che tenta un dribbling di troppo e perde il possesso.

15′ Ochoa dice no a Politano! L’esterno del Napoli arriva in zona trequarti e conclude con il mancino a giro verso l’incrocio di sinistra, ma Ochoa si tuffa e con una gran parata respinge in angolo.

13′ GOL! Salernitana-NAPOLI 0-1! Rete di Raspadori! Errore della Salernitana in uscita pressing, recupera Lobotka che allarga per Raspadori: l’attaccante da due passi non sbaglia e la mette sul secondo palo dove Ochoa non può arrivare.

9′ Giunti al decimo minuto il risultato è fermo sullo 0-0 ma con un buonissimo ritmo in campo per entrambe le squadre.

7′ Fazio di testa! Corner battuto da Tchaouna al centro dove stacca Fazio che di testa la fa rimbalzare a terra e verso il palo di sinistra, dove Meret non è sicurissimo e la respinge con i pugni. L’arbitro ferma poi il gioco per un fuorigioco considerato attivo sulla traiettoria del colpo di testa.

7′ Tchaouna va via sulla destra e crossa al centro ma trova una deviazione. Ci sarà calcio d’angolo per la Salernitana.

5′ Conclusione di Raspadori! Azione veloce e con pochi tocchi del Napoli che arriva sul fondo di destra con Politano, il quale scarica a rimorchio per Raspadori che se la sposta sul sinistro e prova a sorprendere Ochoa con un tiro rasoterra, ma la conclusione è centrale e il portiere messicano non ha problemi a bloccarla a terra.

2′ Primo tentativo di Kvaratskhelia! Corner battuto dalla destra per il Napoli con Fazio che stacca e la tocca di testa verso il limite dell’area dove il georgiano arriva sulla sfera e colpisce di prima intenzione, ma colpisce con il collo esterno e la manda lontana rispetto al palo di destra.

1′ Dia viene servito in profondità ma Rrahmani si frappone tra il 10 della Salernitana e Meret, con quest’ultimo che esce e blocca a terra.

1′ In questa fase iniziale si può notare come sia Candreva ad agire sulla corsia mancina con Dia posizionato in zona centrale della trequarti.

Salernitana-Napoli, le formazioni ufficiali

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Candreva, Dia, Tchaouna; Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

Dove Guardare Salernitana vs Napoli in Diretta

L’incontro Salernitana vs Napoli sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli abbonati SKY che hanno attivato l’opzione “Zona DAZN” potranno anche seguire la partita sul canale numero 214. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con Dario Marcolin nei commenti tecnici.

Per coloro che non potranno guardare la partita in TV, è possibile seguire l'incontro in diretta su Napolipiu.com. La nostra redazione fornirà un livescore gratuito con formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati in tempo reale, insieme a informazioni sulle sostituzioni e provvedimenti disciplinari.

Le conferenze stampa di Garcia hanno suscitato polemiche, tra risposte evasive e battute infelici. Il tecnico francese, sotto pressione, ha dichiarato: “Avremo un solo risultato a disposizione, la vittoria”. La sua permanenza sulla panchina partenopea sembra legata ai risultati imminenti.

Arbitro dell’Incontro

L’arbitro designato per questa partita è il Sig. Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini. Questa sarà la sua quarta esperienza con il Napoli. Nei tre precedenti incontri, giocati tutti in casa degli azzurri, il Napoli ha ottenuto due vittorie (entrambe contro il Sassuolo, con punteggi di 6-1 e 4-0) e una sconfitta (contro il Milan, con un risultato di 0-4 nella scorsa stagione). Rapuano sarà assistito da Liberti e Colarossi sulle corsie, mentre Camplone ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Al VAR ci saranno Valeri e Longo, quest’ultimo come AVAR.

Precedenti Incontri tra Salernitana e Napoli in Serie A

Napoli e Salernitana si sono affrontate quattro volte in Serie A, con i partenopei che vantano tre vittorie e un pareggio. L'ultimo pareggio, avvenuto la scorsa stagione, ha rimandato di un turno la festa scudetto per gli azzurri. I match del girone di andata si sono sempre svolti in trasferta per entrambe le squadre, mentre quelli di ritorno si sono giocati a Fuorigrotta.