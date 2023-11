Salernitana-Napoli senza il pubblico delle grandi occasioni: il dato sui biglietti venduti

Salernitana-Napoli non sarà il solito match dal punto di vista del pubblico: ecco il dato sui biglietti venduti per il derby campano.

Il tanto atteso derby di campionato tra la Salernitana e il Napoli non promette grandi emozioni per gli appassionati di calcio, o perlomeno non quelle vibranti emozioni che circondavano il match negli scorsi incontri. Nonostante l’entusiasmo che solitamente circonda questo tipo di partite, l’Arechi si prepara ad accogliere il match a porte chiuse, con un pubblico ben lontano dalle grandi occasioni.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, solamente 5.600 biglietti sono stati venduti in prevendita, di cui 334 destinati al Settore Ospiti. Un dato significativamente inferiore rispetto alla scorsa stagione.

Le cause di questo “derby flop” sembrano essere molteplici. Innanzitutto, molti addetti ai lavori puntano l’indice sui prezzi elevati dei biglietti: 45 euro per la Curva Sud, 90 euro per la Tribuna Verde e addirittura 120 euro per la Tribuna Rossa. Tuttavia, il rendimento deludente della squadra granata, attualmente ultima in classifica, ha sicuramente influito sulle scarse vendite.

Inoltre, sembra che la decisione di riservare il Settore Ospiti esclusivamente ai tifosi azzurri in possesso della Fidelity Card del Napoli, residenti fuori regione o in provincia di Salerno, non abbia sortito l’effetto desiderato. Molti sostenitori partenopei, residenti nel territorio salernitano, hanno optato per l’acquisto di biglietti per altri settori dello stadio. La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente, dato che sono stati monitorati 350 tagliandi acquistati a Napoli e provincia nonostante la prevendita sia appena iniziata. Si teme dunque il rischio di possibili commistioni di tifosi avversari, soprattutto nelle zone della Tribuna e dei Distinti superiori, dove verranno organizzate delle “zone cuscinetto”.