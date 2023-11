100esima panchina in Serie A per Inzaghi, da Salerno avvisano il Napoli: “Pippo vuole festeggiare con una vittoria”

Traguardo storico per Filippo Inzaghi che oggi con la sfida Salernitana-Napoli raggiunge la centesima panchina in Serie A.

Nella giornata odierna, il mister della Salernitana, Filippo Inzaghi, taglia un traguardo storico nella sua carriera da allenatore. La squadra granata è alla disperata ricerca di punti salvezza e oggi si troverà di fronte al Napoli allo stadio Arechi. Per Inzaghi, sarà la centesima panchina in Serie A, un risultato straordinario che il tecnico spera di celebrare in modo speciale durante la sfida odierna.

Il sito TuttoSalernitana.com riporta i dettagli di questo traguardo eccezionale per il tecnico granata: “Mister Filippo Inzaghi raggiungerà oggi la sua centesima panchina in massima serie, con 22 vittorie, 34 pareggi e 43 sconfitte, viaggiando a una media punti di 1,01 a partita in Serie A.” Questa panchina simboleggia anni di impegno e dedizione nel mondo del calcio.

“Il trainer piacentino è, però, intenzionato a migliorare il suo score sulla panchina granata a partire già dall’attesissimo derby di quest’oggi, la cornice perfetta per festeggiare l’importante traguardo e regalare il primo successo in campionato a una Salernitana rinvigorita dal passaggio del turno in Coppa Italia”

Inzaghi è determinato a migliorare ulteriormente il suo record sulla panchina granata, cercando il primo successo in campionato per una Salernitana rinvigorita dal recente passaggio del turno in Coppa Italia. Il derby di oggi contro il Napoli offre l’opportunità perfetta per festeggiare questo traguardo, ma non sarà facile: gli azzurri sono agguerriti.