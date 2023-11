Fedele: “Salernitana-Napoli, derby all’insegna della sportività. Conosco la correttezza dei tifosi granata”

Il giornalista Enrico Fedele si è soffermato sul derby della undicesima giornata di Serie A tra Salernitana e Napoli.

Nel corso di un’intervista a Marte Sport Live, il giornalista Enrico Fedele ha espresso il suo pensiero riguardo al prossimo derby tra Salernitana e Napoli. Secondo Fedele, il Napoli dovrebbe giocare un calcio più audace e dare ai suoi calciatori la libertà di esprimersi senza restrizioni.

“E’ lecito attendersi un Napoli che giochi più alto, a Salerno? Ai calciatori azzurri andrebbe data la possibilità di esprimersi secondo le loro qualità, senza ingabbiarli. Il Napoli è formato da giocatori che sono abituati ad imporre il loro calcio. Anziché usare francesismi per giustificare le sue non vittorie; anziché ricorrere all’ironia; anziché dire che non conosce il passato del Napoli, Garcia andasse a riprendere quanto di buono faceva Spalletti. Garcia andasse a ripassare la scorsa stagione”.

Riguardo alla situazione a Salerno in vista del derby, Fedele si è detto fiducioso che lo spirito sportivo prevarrà, sottolineando che Salerno è una città appassionata di calcio e che si aspetta una festa di sport allo stadio Arechi.

“Salerno è città di calcio e mi farebbe piacere vedere una festa di sport, allo stadio Arechi. Mi auguro un derby all’insegna della sportività, ma non ho dubbi che ciò accada perché conosco la correttezza dei tifosi della Salernitana. Come giudico lo striscione affisso a Salerno contro Maradona? In tutte le attività e le manifestazioni, esiste uno sparuto numero che assume importanza solo se se ne parla”.