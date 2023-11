I tifosi azzurri sognano il ritorno di Mazzarri: ecco la decisione di De Laurentiis

I tifosi azzurri sognano il ritorno di Walter Mazzarri alla guida del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis sembra avere già le idee chiare.

Nell’aria si respira un’atmosfera di incertezza e desiderio per il futuro della panchina del Napoli. Nonostante gli ultimi risultati positivi, Rudi Garcia continua a non convincere appieno i tifosi azzurri. Molti di loro sognano di vedere nuovamente Walter Mazzarri al comando della squadra, sostituendo il criticato allenatore francese.

L’allenatore toscano ha lasciato un segno indelebile nella storia del club, guadagnandosi il rispetto e l’affetto dei tifosi grazie alle sue gesta passate. La sua conoscenza approfondita della squadra partenopea è indiscutibile, come ha dichiarato in una recente intervista al Corriere dello Sport, sottolineando di conoscere perfettamente le caratteristiche dei giocatori del Napoli.

Tuttavia, nonostante il fervente desiderio dei tifosi, le possibilità che questo sogno si avveri appaiono estremamente remote, se non addirittura nulle. Valter De Maggio, noto opinionista sportivo, ha chiarito la situazione nel corso di Radio Goal, programma trasmesso su Kiss Kiss: “Aurelio De Laurentiis sta proseguendo per la sua strada. Il presidente ha deciso di continuare con l’attuale tecnico francese. De Laurentiis sarà inoltre presente a Castel Volturno per sostenere l’allenatore e la squadra, dimostrando il suo impegno per il futuro del Napoli”.

Nonostante le speranze dei tifosi partenopei, sembra che il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli rimanga un sogno lontano, mentre il club azzurro prosegue nella sua strada con l’attuale guida tecnica.