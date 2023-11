Cammaroto: “Mazzarri una minestra riscaldata? Sì, ma ha seguito in maniera maniacale il Napoli di Spalletti”

Il giornalista Emanuele Cammaroto ha espresso preoccupazione per il Napoli di Garcia, auspicando il ritorno di un ex come Mazzarri.

La squadra azzurra continua a deludere sul campo, lasciando i tifosi preoccupati per il futuro. Le prestazioni alquanto deludenti degli azzurri hanno portato a un’ondata di critiche nei confronti del tecnico Rudi Garcia, che sembra non riuscire a trovare la quadra. In un recente editoriale su NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha sollevato dubbi sulla permanenza di Garcia e ha suggerito l’opzione di un “normalizzatore” come Walter Mazzarri, che ha dimostrato di avere una conoscenza approfondita del Napoli di Spalletti. Nel frattempo, si diffondono voci sulle richieste di rinforzi fatte da Garcia per il mercato di gennaio.

L’idea di tornare a puntare su Mazzarri e la richiesta di nuovi rinforzi per gennaio

Nell’editoriale pubblicato su NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha espresso apertamente le sue preoccupazioni riguardo alle prestazioni del Napoli sotto la guida di Rudi Garcia. Sebbene molti avessero inizialmente nutrito speranze basate sui successi passati di Garcia con la Roma, sembra che la realtà attuale sia molto diversa. Cammaroto ha sottolineato come rimandare costantemente le valutazioni sul tecnico francese sia un lusso che il Napoli non può più permettersi. Le prestazioni deludenti della squadra suggeriscono la necessità di un cambiamento.

“Nulla contro Garcia e mi metto tra quelli che si erano illusi di considerarlo una buona scelta, ricordando la Roma di Salah e Gervinho. I fatti però sono più ostinati delle chiacchiere e dei trascorsi. Rimandare, di nuovo, le valutazioni ad altre tre partite è un tormento ad oltranza che Napoli e il Napoli non possono permettersi”.

“Forse non sarebbe così blasfema l’idea di affidarsi ad un normalizzatore alla Mazzarri, che sarà pure una “minestra riscaldata” ma si è messo a studiare e ha ammesso di aver seguito in maniera maniacale quel Napoli di Spalletti, smontato da Garcia”.

Cammaroto ha concluso: “Garcia, tra l’altro, mi risulta abbia chiesto dei rinforzi per gennaio, ma questo Napoli – che è lo stesso che ha stracciato la Serie A pochi mesi fa – ha bisogno davvero di rinforzarsi o i problemi sono altri?”,