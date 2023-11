Castel Volturno, allenamento sotto la pioggia battente. Juan Jesus totalmente recuperato

Il Napoli si è allenato a Castel Volturno in vista della sfida con la Salernitana. Buone notizie per Garcia che recupera anche Juan Jesus.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nonostante la pioggia battente che ha caratterizzato la sessione mattutina di allenamento, i giocatori azzurri si sono mostrati determinati e focalizzati oggi all’SSCN Konami Training Center. La squadra di Rudi Garcia si è preparata per la sfida contro la Salernitana, in programma sabato alle 15:00 presso lo Stadio Arechi per l’undicesima giornata di Serie A.

La sessione di allenamento è iniziata sul campo 2, dove i giocatori hanno svolto esercizi tecnici e di attivazione muscolare sotto una pioggia costante. Successivamente, la squadra si è spostata sul campo 1 per concentrarsi sul lavoro tattico e sugli aspetti offensivi del loro gioco.

Una buona notizia per i tifosi azzurri è il pieno recupero di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è pronto per rientrare in campo e Garcia ha confermato che sarà convocato, anche se inizierà la partita dalla panchina. La coppia centrale di difensori sarà composta da Ostigard e Rrahmani, una decisione che evidenzia la fiducia del tecnico francese nei loro confronti.

Nonostante le condizioni climatiche avverse, l’umore in squadra è stato positivo. I giocatori non hanno perso il sorriso e hanno scherzato tra loro, ma al tempo stesso hanno mantenuto un alto livello di concentrazione. Sanno bene che la partita contro la Salernitana è di fondamentale importanza per risalire in classifica e rientrare nelle prime quattro posizioni della Serie A.