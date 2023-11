Salernitana-Napoli, il doppio ex Di Napoli: “Azzurri ritrovati, ma derby complicato”

A”1 Football Club” è intervenuto il doppio ex di Salernitana e Napoli, Arturo Di Napoli, dicendo la sua sulla situazione attuale azzurra.

Arturo Di Napoli, ospite a “1 Football Club” su 1 Station Radio, ha analizzato il momento del Napoli e la prossima sfida contro la Salernitana. Nonostante la recente polemica, Di Napoli vede il Napoli in ripresa, ritrovando il suo spirito combattivo dello scorso anno. Tuttavia, Di Napoli sottolinea l’importanza di non sottovalutare i derby, poiché la classifica si azzera e le partite diventano imprevedibili.

“Per come si era messa vedo un Napoli in ripresa che si è ritrovato dopo qualche polemica. La squadra ha ritrovato quel piglio che aveva fatto vedere lo scorso anno. Con la Salernitana, però, sarà difficile. I derby sono sempre complicati e la classifica si azzera. Una gara difficile e tutta da giocare”.

Parlando delle sfide imminenti contro Salernitana, Union ed Empoli, Di Napoli ha enfatizzato l’importanza di ottenere tre vittorie consecutive. Questi successi sarebbero fondamentali per la squadra, non solo in termini di punti, ma anche per rafforzare la fiducia dei giocatori.

“Sarebbe un segnale importante, soprattutto per loro stessi. Il Napoli ha una squadra di valore e, passata la bufera, comincia ad assaporare la propria dimensione. Ottenere tre successi sarebbe fondamentale per il cammino della squadra. Per i partenopei sarà importante ritrovare sé stessi”.

Infine, Di Napoli ha discusso dell’alternanza tra Raspadori e Simeone. Afferma che entrambi gli attaccanti affrontano la situazione serenamente, anche quando hanno pochi minuti a disposizione. Simeone riesce a fare la differenza anche in breve tempo, dimostrando la sua importanza per la squadra. D’altra parte, Raspadori ha conquistato tutti con le sue prestazioni. Entrambi hanno compreso il proprio ruolo nella squadra, il che è cruciale per il successo complessivo del Napoli.

“Credo che la vivano serenamente. Quando si gioca in un grande club, anche venti minuti possono essere sfruttati al meglio. Simeone, nel poco minutaggio a disposizione, riesce a fare cose importanti, mentre Raspadori riesce a conquistare tutti. I due attaccanti hanno compreso il proprio ruolo nella squadra e questo è un aspetto importante”.