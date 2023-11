Gol Raspadori, i tifosi della Salernitana furiosi: “Assurdo, era fuorigioco. Come hanno fatto a non fermare l’azione?”

Il Napoli ha battuto la Salernitana grazie a Raspadori ed Elmas: è forte il disappunto dei tifosi granata, amareggiati per la sconfitta.

Il Napoli si è aggiudicato il derby campano battendo la Salernitana per 2-0 grazie alle reti di Raspadori ed Elmas che hanno sigillato la vittoria degli ospiti.

I tifosi granata, amareggiati per l’ennesima sconfitta, hanno espresso il loro disappunto sui social network. Alcuni di loro hanno riconosciuto la superiorità del Napoli, affermando: “Purtroppo, la realtà è che siamo scarsi e il Napoli ha dimostrato di essere molto superiore oggi. Hanno praticamente fatto allenamento sul campo, è evidente”.

Tuttavia, l’attenzione di molti tifosi è stata catturata da un episodio controverso: il gol di Raspadori, che ha sollevato polemiche per un presunto fuorigioco non fischiato. Un tifoso ha commentato: “L’episodio del gol di Raspadori è assurdo: era fuorigioco, come hanno potuto non fermare l’azione?”. Questa decisione dell’arbitro ha scatenato numerose discussioni online, con molti che hanno espresso il loro dissenso.

Nonostante la delusione per la sconfitta, alcuni tifosi hanno cercato di individuare segnali positivi nella prestazione della squadra di Inzaghi. Un sostenitore ha affermato: “C’è ancora speranza. Il primo gol del Napoli avrebbe dovuto essere annullato, e il secondo è arrivato solo a dieci minuti dalla fine. Entrambe le squadre non hanno giocato bene oggi, ma dobbiamo sperare che la Salernitana possa migliorare. Gennaio è dietro l’angolo, speriamo che la dirigenza faccia le mosse giuste per migliorare la squadra”.

In attesa del mercato di gennaio, i tifosi granata sono nella speranza che la squadra possa trovare il giusto equilibrio e migliorare le prestazioni per raggiungere l’obiettivo della salvezza.