Classifica aggiornata Serie A – La vittoria contro la Salernitana riporta il Napoli in zona Champions

Il Napoli vola in alto: quarto posto in Serie A dopo la vittoria contro la Salernitana a – 4 dall’Inter al primo posto.

Il Napoli conquista tre punti fondamentali superando la Salernitana all’Arechi, permettendo alla squadra di Rudi Garcia di raggiungere momentaneamente la quarta posizione in classifica a quota 21 punti, con un distacco di soli quattro punti dall’Inter. La Salernitana, nonostante una buona prestazione, rimane fanalino di coda e rischia di perdere terreno nella lotta per la salvezza.

Bisogna aspettare ora gli ultimi risultati. Da sottolineare che l’Atalanta tra poco scenderà in campo contro l’Inter a Bergamo, un’occasione che potrebbe permettere al Napoli di consolidare la sua posizione in classifica.

Dall’altra parte, la Salernitana, nonostante una buona prestazione in campo, non è riuscita a evitare la sconfitta e resta inchiodata all’ultimo posto in Serie A. La situazione per la squadra allenata da Filippo Inzaghi si fa sempre più critica, con il rischio di perdere ulteriore terreno rispetto alle squadre che si trovano nella zona salvezza.

La classifica aggiornata

Inter 25

Juventus 23

Milan 22

Napoli 21*

Atalanta 19

Bologna 18*

Fiorentina 17

Lazio 16*

Roma 14

Monza 13

Lecce 13

Frosinone 12

Torino 12

Genoa 11

Sassuolo 11

Verona 8

Udinese 7

Empoli 7

Cagliari 6

Salernitana 4*

*Una partita in più