Serie A – Salernitana-Napoli 0-2 Elmas e Raspadori conquistano l’Arechi

Il Napoli si impone con autorità nel derby campano contro la Salernitana, con una vittoria per 2-0 firmata dalle reti di Raspadori e Elmas.

Notizie calcio Napoli – La sfida campana tra Salernitana e Napoli si è conclusa con un netto 2-0 a favore degli ospiti, che hanno dimostrato superiorità e coesione tattica. Il match, caratterizzato da un gol per tempo, ha visto il Napoli consolidare la propria posizione in classifica e prepararsi al meglio per l’imminente sfida europea.

Salernitana-Napoli 0-2: Raspadori Accende la Luce

Il Napoli ha aperto le danze al 13′ con un gol di Giacomo Raspadori, che ha finalizzato un eccellente assist di Stanislav Lobotka. Il tiro potente e preciso dell’attaccante ha lasciato poco spazio all’intervento del portiere Ochoa, dando il via a una partita che si è rivelata a senso unico.

Salernitana-Napoli 0-2: Elmas Sigilla il Risultato

Nel finale, al 83′, è stato Eljif Elmas a mettere il sigillo sulla partita. Entrato dalla panchina, il macedone ha sfoderato un destro a giro che ha battuto nuovamente Ochoa, chiudendo ogni speranza per la Salernitana e regalando al Napoli una vittoria confortante.

Un Napoli in Forma

Con questa vittoria, il Napoli mostra una condizione fisica e mentale ottimale. Raspadori si conferma in uno stato di forma invidiabile, la difesa appare solida e la squadra nel suo insieme sembra aver trovato un’armonia che promette bene per il proseguo della stagione.

La Salernitana Non Demorde

Nonostante il risultato, la Salernitana ha combattuto con generosità, cercando di impensierire la difesa napoletana senza però riuscire a concretizzare. La squadra di Inzaghi dovrà lavorare per risalire la china e uscire dalla zona calda della classifica.

Prossimi Passi

Il Napoli ora guarda con fiducia alla Champions League, dove affronterà l‘Union Berlino. La vittoria di oggi è un ottimo preludio a un match che potrebbe rivelarsi cruciale per il cammino europeo degli azzurri.

SALERNITANA-NAPOLI 0-2, TABELLINO E VOTI

Marcatori: 13′ Raspadori, 83′ Elmas

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa 6,5; Mazzocchi 5,5 (81′ Botheim sv), Fazio 5 (69′ Daniliuc 6), Pirola 5, Bradaric 5,5; Tchaouna 6, Coulibaly 5, Legowski 6 (69′ Bohinen 6), Candreva 6 (76′ Kastanos sv); Dia 6, Ikwuemesi 6 (69′ Stewart 5). All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Ostigard 6,5, Olivera 6; Anguissa 6, Lobotka 7, Zielinski 6 (86′ Cajuste sv); Politano 6,5 (76′ Lindstrom sv) , Raspadori 7 (68′ Simeone 6) , Kvaratskhelia 6 (68′ Elmas 7). All. Garcia.

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Mazzocchi (S), Di Lorenzo (N); Inzaghi (S) dalla panchina

Espulsi: nessuno

