VIDEO Salernitana-Napoli 0-2 Elmas Gol da Applausi per il Raddoppio azzurro

Video Eljif Elmas firma una rete spettacolare che consolida il vantaggio del Napoli contro la Salernitana.

Notizie calcio Napoli– In una giornata di calcio che prometteva scintille, il Napoli ha saputo regalare momenti di pura magia ai suoi tifosi. Allo stadio Arechi, la squadra di Rudi Garcia ha affrontato una Salernitana galvanizzata dalla recente vittoria in Coppa Italia, ma gli azzurri hanno dimostrato di essere all’altezza del momento.

VIDEO Salernitana-Napoli: Gol Capolavoro di Elmas

Dopo il gol iniziale di Raspadori, che già aveva messo il Napoli in una posizione di vantaggio, è stato Eljif Elmas a lasciare il segno con un gol che resterà impresso nella memoria dei tifosi. Il macedone, con una precisione chirurgica, ha curvato la palla alle spalle di un incolpevole Ochoa, portando il risultato sul 0-2 e chiudendo di fatto il match.

Una Prestazione da Incorniciare

Il Napoli ha mostrato una prestazione solida, con una fase offensiva brillante e una difesa attenta e coordinata. La squadra, che sta attraversando un periodo positivo, ha confermato la propria forza in campionato, mettendo in mostra individualità capaci di fare la differenza.

La Reazione della Salernitana

Nonostante il doppio svantaggio, la Salernitana non ha smesso di lottare, cercando di trovare varchi nella solida retroguardia napoletana. La squadra di casa ha dimostrato carattere e determinazione, ma il Napoli ha saputo gestire il vantaggio con esperienza e saggezza tattica.

Il Futuro del Napoli

Con questa vittoria, il Napoli si proietta con ancora maggiore fiducia verso le prossime sfide di Serie A, dimostrando di avere tutte le carte in regola per competere per le posizioni di vertice del campionato.

