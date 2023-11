Zampini risponde a Varriale ironizza sul gol di Raspadori: “La FIGC tutela la Juve?”

Il gol di Raspadori nel match Salernitana-Napoli diventa argomento di dibattito tra il giornalista Enrico Varriale e lo juventino Massimo Zampini.

Notizie calcio Napoli – Polemiche social dopo Salernitana-Napoli 0-2, con Enrico Varriale che su Twitter aveva elogiato la prestazione degli azzurri e i gol di Raspadori ed Elmas.

“3 punti importanti per il Napoli che, pur sprecando molto, batte la Salernitana. Raspadori e Elmas firmano i 2 gol. Solida prova difensiva e cambi azzeccati da Garcia che in trasferta ha una media scudetto avendo conquistato in 6 gare 14 punti rispetto ai 7 arrivati in casa“.

Il giornalista Massimo Zampini non ha perso tempo per attaccare, accennando ad un presunto aiuto al Napoli, secondo Zampini ilgol di Raspadori è viziato in avvio da fuorigioco, Zampini ha scritto ironicamente: “L’inspiegabile errore del guardalinee che non vede un offside netto aiuta la Juve, palesando ombre sulla regolarità”.

Un tweet provocatorio che ha scatenato la reazione dei tifosi azzurri, ricordando come la Juventus abbia costruito i suoi successi proprio sugli aiuti arbitrali. Inoltre, la rete di Raspadori è stata giudicata regolare.

L’azione incriminata ha visto inizialmente un passaggio di Di Lorenzo per Olivera, in posizione di fuorigioco. Tuttavia, la Salernitana ha successivamente recuperato il pallone, azzerando di fatto la posizione irregolare. L’azione è proseguita e, dopo un’ulteriore fase di gioco, è arrivato il gol di Raspadori, giudicato regolare dall’arbitro Rapuano e confermato anche dagli esperti di DAZN e SKY.

Insomma, l’uscita di Zampini non è piaciuta ai supporter del Napoli, che hanno invitato l’opinionista a guardare in casa propria prima di parlare. Rimani aggiornato sulle polemiche del dopo-partita seguendo quotidianamente napolipiu.com!