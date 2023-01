LIVE: Salernitana-Napoli: Formazioni ufficiali Spalletti con Lozano e Mario Rui

Il Napoli, capolista della serie A, si prepara per una sfida infuocata contro la Salernitana nell’attesissimo derby campano all’Arechi.

LIVE SALERNITANA-NAPOLI

Le formazioni ufficiali

Salernitana (3-5-2) 13 Ochoa; 23 Gyomber, 5 Daniliuc, 98 Pirola; 87 Candreva, 41 Nicolussi Caviglia, 18 Coulibaly, 10 Vilhena, 3 Bradaric; 99 Piatek, 29 Dia. A disposizione: 1 Fiorillo, 72 Sorrentino, 6 Sambia, 8 Bohinen, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 20 Kastanos, 28 Capezzi, 39 Iervolino, 66 Lovato. All. Nicola. Napoli (4-3-3) 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 3 Kim Min-Jae, 6 Mario Rui; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 7 Elmas. A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 4 Demme, 17 Olivera, 18 Simeone, 19 Bereszynski, 21 Politano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 81 Raspadori, 91 Ndombele. All. Spalletti.

È nuvoloso il cielo sullo stadio Arechi ma le previsioni meteo non promettono nulla di buono: nel primo pomeriggio un nuovo acquazzone dovrebbe abbattersi su Salerno anche se il cielo potrebbe rasserenarsi proprio un attimo prima del fischio d’inizio fissato per le 18.

Cancelli aperti allo stadio Arechi con l’incubo maltempo: il match infatti potrebbe essere rinviato a causa del maltempo che avrebbe compromesso il terreno di gioco. Secondo le prime informazioni, il pallone non rimbalza sul prato zuppo a causa della pioggia.

SALERNITANA-NAPOLI, PREPARTITA

Il derby campano arriva all’Arechi con un Napoli in cerca di riscatto dopo l’eliminazione inaspettata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. Gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, vogliono consolidare il loro primo posto in classifica dopo la vittoria per 5-1 contro la Juventus allo stadio Maradona di otto giorni fa. Dall’altra parte, la Salernitana cerca di lasciarsi alle spalle la sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta e la settimana travagliata che ha portato all’esonero di Fabio Nicola, poi richiamato dal presidente Iervolino.

Spalletti dovrà fare a meno dell’infortunato Kvicha Kvaratskhelia e sceglie Elmas per sostituirlo nel tridente con Insigne e Osimhen. Assente anche Juan Jesus, con Rrahmani a completare la coppia di centrali con Kim. Spalletti ha un dubbio per il centrocampo e sulla fascia sinistra con Zielinski e Mario Rui in ballottaggio per un posto.

Dall’altra parte, dopo il ritorno in panchina, Nicola ha optato per un nuovo 4-3-3. Non convocato Radovanovic, alle prese con qualche linea di febbre, mentre in avanti Candreva comporrà il tridente con Piatek centrale e Dia sull’altra corsia. In mezzo al campo c’è Nicolussi, mentre in difesa saranno asseti Bronn e Fazio: giocano Lovato e Gyomber, con Daniliuc nel ruolo di terzino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-NAPOLI

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyomber, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zie-linski; Lozano, Osimhen, Elmas.