Spalletti vista rinnovo col Napoli: il piano di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di Luciano Spalletti, il Napoli ha una opzione unilaterale per prolungare il contratto.

La SSC Napoli sta già pensando ai rinnovi per la prossima stagione e tra questi c’è quello di Luciano Spalletti. Il tecnico ha un contratto in scadenza nel 2024, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente del club Aurelio De Laurentiis potrebbe esercitare l’opzione unilaterale per il terzo anno a favore del club. Spalletti ha dichiarato di essere pronto a incontrarsi e a parlare con De Laurentiis per discutere del rinnovo. Nonostante i dubbi sulla sua permanenza, il tecnico non ha mai mostrato incertezza riguardo la sua volontà di restare con il Napoli.

Quanto guadagna Spalletti al Napoli

Nel 2021 Spalletti ha sottoscritto un contratto biennale a 2,8 milioni di euro a stagione. Ma la SSCN ha inserito anche una clausola per il prolungamento unilaterale per un terzo ed un quarto anno. Dunque De Laurentiis può far scattare il rinnovo di Spalletti esercitando la clausola inserita nel contratto.

Ovviamente non andrà così. Il presidente incontrerà il suo allenato e discuterà i dettagli della sua permanenza in azzurro. Magari si deciderà anche per un leggero aumento di ingaggio, oppure altri bonus legati alla conquista di trofei o piazzamenti.