Spalletti spiega il gesto con Allegri: “Una cosa mi ha dato fastidio”

Luciano Spalletti spiega il gesto con Massimiliano Allegri dopo Napoli-Juve, quella stretta di mano criticata da tutti.

L’allenatore del Napoli si è dovuto sorbire le bacchettate dei soloni del calcio, dei signor so tutto io. Eppure non si capisce il motivo perché il gesto di Spalletti è stato messo così in evidenza, mentre il fatto che Allegri stesse andando via senza salutare è passato in cavalleria.

Magari lo si potrebbe chiedere a Tony Damascelli, che aveva definito Spalletti da retrocessione dopo quel gesto. Ma lo si può chiedere anche a Gazzetta dello Sport che ha bacchettato Spalletti fino a qualche giorno fa.

Spalletti la risposta a Gazzetta sul mancato saluto di Allegri

Ed allora per chiarire i fatti accaduti dopo Napoli-Juve è entrato in scena proprio Spalletti. Il tecnico toscano è uno a cui piace la verità, che vuole comunicare in un certo modo con la massima trasparenza. Anche perché nel gesto di Spalletti nei confronti di Allegri non c’è nulla a che vedere con il calcio o la partita. Lo spiega bene Spalletti in un messaggio inviato al giornalista Sebastiano Vernazza:

“Chi mi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che potesse andarsene (Allegri è il soggetto sottinteso, nda) senza salutarmi. In quel momento non c’era lo stadio e non c’erano le telecamere con milioni di persone davanti alle tv, per me c’eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso.

Poi capisco che come io avessi questo nella testa, lui potesse avere altro. Ne è venuta fuori una scena particolare, che comunque quando c’è di mezzo uno “buffo” ce la possiamo anche aspettare. Io non ho mai rotto le scatole a nessuno. Ho ricevuto tanti insulti, ma non ho mai rotto le scatole a nessuno Quando c’è di mezzo uno “buffo” – ha scritto ieri -, ce la possiamo anche aspettare“.