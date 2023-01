Penalizzazioni Juve: Tuttosport non ci crede, ecco la prima pagina – FOTO

La prima pagina di Tuttosport di sabato 21 gennaio 2023 dopo la penalizzazione di 15 punti alla Juve: “Roba da matti“.

Il quotidiano torinese che segue molto da vicino le cose di casa Juventus stenta a credere alla decisione della corte federale della Figc. Per la Juve sono scattati 15 punti di penalizzazione che sono entrati già in vigore in questo campionato. Dunque attualmente i bianconeri hanno 22 punti in classifica.

Il procuratore federale Chiné ne aveva chiesti 9, ma la corte federale ha deciso di inasprire la sanzione, in modo che la Juve fosse più distante dalla zona legata alla qualificazione Champions League. In questo modo si è deciso di combinare una pena afflittiva alla squadra bianconera.

Sulla prima pagina di Tuttosport di oggi si legge: “Roba da matti” poi “-15 ingiustizia è fatta“. La società bianconera ha annunciato il ricorso al Collegio di garanzia del Coni, che non potrà fare sconti di pena, ma solo confermare o annullare la sentenza emessa.

Ma la questione plusvalenze non è l’unico problema della società bianconera. C’è tutta la questione legata all’inchiesta Prisma della giustizia ordinaria. Mentre sul versante sportivo la Juve rischia la retrocessione, perché la vicenda della manovra sugli stipendi delle annualità 19/20 e 20/21 non è stata ancora esaminata.