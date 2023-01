Kvaratskhelia senza febbre, ma è a pezzi: il piano di Spalletti

Kvicha Kvaratskhelia salta Salernitana-Napoli, il georgiano non ha febbre ma l’influenza lo ha debilitato molto.

Kvaratskhelia non è inserito nella lista dei convocati del Napoli per la sfida con la Salernitana, a cui non parteciperà nemmeno Juan Jesus. Il giocatore georgiano ieri non aveva febbre ma non è stato comunque preso in considerazione dal tecnico azzurro.

A quanto pare l’influenza ha fatto “a pezzi” Kvaratskhelia, nonostante l’assenza di febbre. Secondo quanto scrive Il Mattino il giocatore era comunque debilitato, per questo motivo non ha partecipato agli allenamenti e quindi è rimasto fuori dalla sfida con la Salernitana.

Spalletti non ha voluto rischiare nulla. Il suo obiettivo è quello di recuperare Kvaratskhelia per Napoli-Roma della 20sima giornata di Serie A. Ecco perché il georgiano è rimasto a casa e non ha partecipato alla trasferta con i compagni. Inoltre la presenza di Kvaratskhelia in gruppo ancora influenzato avrebbe potuto contagiare qualche altro compagno di squadra e creare quindi altre assenze.

Al posto di Kvaratskhelia in Salernitana-Napoli giocherà Elmas. Questa sembra la decisione dell’allenatore del Napoli che è orientato a dare fiducia al macedone. Elmas ha già sostituito Kvaratskhelia prima della pausa per il Mondiale, disputando sempre ottime prestazioni. Il giocatore sembra in ottima forma, come ha fatto vedere anche con il gol messo a segno con la Juventus.