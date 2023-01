Ex Juve, Birindelli: “Salernitana-Napoli, sono sicuro di una cosa. Juve? Fa ancora paura”

Alessandro Birindelli ex giocatore ha parlato di Salernitana-Napoli sfida di Serie A e delle penalizzazioni alla Juventus.

L’ex giocatore bianconero è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per commentare Salernitana-Napoli: “Io sono assolutamente sicuro che ci sarà una reazione da parte dei giocatori della Salernitana che vorranno mettere in difficoltà il Napoli. Il gruppo è molto legato a Davide Nicola e vogliono dare il massimo per prendere i tre punti contro gli azzurri“.

La sfida tra Salernitana e Napoli si gioca oggi alle 18.00 con diretta tv su Dazn. Secondo Birindelli il Napoli “deve stare attento perché questa può essere una trappola per la squadra di Spalletti che viene da una sconfitta con la Cremonese in Coppa Italia“.

Birindelli si sofferma anche sulle penalizzazioni della Juve e aggiunge: “I competitor della Juve non possono dormire sonni tranquilli, nemmeno dopo l’intervento della corte federale. Questo perché la strada giudiziaria è ancora molto lunga e non si sa ancora se la sentenza resterà questa. Inoltre avere la Juve a 15 punti non dà garanzia di successo. Sono sicuro che il gruppo si cementerà ancora di più, anche perché hanno sempre dimostrato di avere grandi valori“.

Chiusura dedicata a Giovanni Di Lorenzo, giocatore del Napoli che è “un esempio sia fuori che dentro al campo. Lui è un leader e lo dimostra tutti i giorni, è un esempio per come è riuscito a far crescere la sua carriera e per le prestazioni che fa vedere sul terreno di gioco“.