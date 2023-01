Juve penalizzati, i tifosi bianconeri contro il Napoli

La Juventus viene penalizzata di 15 punti in classifica, i tifosi bianconeri si scagliano contro il Napoli: “Scudetto di cartone“.

La corte federale ha deciso di inasprire la richiesta di penalizzazione richiesta dal procura Figc Giuseppe Chiné. Alla fine i punti di penalizzazione contro la Juve sono 15 con la classifica di Serie A che cambia completamente.

Ma lo scenario per i bianconeri è a tinte fosche. Infatti il processo sulle manovre stipendi può dare ulteriori punti di penalizzazione alla Juve, che rischia addirittura la retrocessione. Una prospettiva che di certo non fa piacere a chi sostiene la formazione allenata da Max Allegri.

Il mondo Juventus in questo momento è in subbuglio, in pochi fanno mea culpa o se la prendono con la società per quello che gli è stato imputato (sui fatti si farà ricorso al Collegio di garanzia del Coni ndr). I tifosi della Juve si sentono vittime del sistema, che secondo loro li vuole fuori dalle competizioni.

“Questo meccanismo contro la Juve farà vincere al Napoli lo scudetto di cartone, molto peggio di quello vinto da Moratti con Calciopoli” è il sentimento che viene espresso da tanti tifosi juventini sui social. L’attacco al Napoli è diretto, anche perché secondo i tifosi bianconeri per la questione plusvalenze doveva pagare anche la società azzurra. Invece la SSCN è stata assolta dalla giustizia sportiva e non c’è alcuna nuova prova per far riaprire il caso.