Il Napoli ha pronta una rivoluzione a giugno, a fine stagione andranno via il direttore sportivo Giuntoli ed il tecnico Gattuso.

Secondo quanto scrive Repubblica il Napoli è pronto a mettere in atto una vera e propria rivoluzione a giugno, con un cambio completo dell’area tecnica: via il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e via anche l’allenatore Gennaro Gattuso. Il tutto avverrà in un contesto di cambiamento totale con l’avvio di un nuovo ciclo tecnico. Secondo quanto scrive il quotidiano il fatto che Aurelio De Laurentiis abbia già sondato Italiano e Juric fa capire quale sia il reale obiettivo del Napoli sul fronte panchina, anche se il nome di Benitez continua ad essere molto chiacchierato.

Rivoluzione Napoli: tagli al budget

Ma rivoluzione per la SSCN significa anche riduzione drastica delle spese in campagna acquisti, oltre ad un taglio di almeno 30/40 milioni per il monte ingaggi. Su questa scia il club di De Laurentiis ha già avviato le sue manovre con l’addio di Arek Milik e quelli di Llorente e Malcuit. A questo punto rischiano anche calciatori come Koulibaly che hanno un ingaggio importante, ma il nuovo direttore sportivo dovrà cercare anche di vendere calciatori come Ghoulam che ha un ingaggio elevato. Inoltre ci saranno gli addii, quasi certi di Maksimovic e Hysaj a scadenza di contratto.