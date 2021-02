Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez hanno trovato un accordo, lo scrive Gazzetta dello Sport. Il tecnico spagnolo può tornare a Napoli.

L’addio quasi certo di Gennaro Gattuso al termine della stagione in corso mette il Napoli nelle condizioni di cercare un altro tecnico. Aurelio De Laurentiis ha già contattato Rafa Benitez e secondo Gazzetta dello Sport l’allenatore spagnolo non ha rifiutato l’offerta. Al momento si va avanti con Gattuso in panchina, anche perché la società non ha intenzione di cambiare tecnico in corso, ma sarebbe disposta a farlo se la situazione in campionato dovesse precipitare. L’obiettivo Champions League è ancora possibile ed allora si continua a sostenere Gattuso. Ma Rafa Benitez è sempre in allerta ed ha chiesto a De Laurentiis di non voler subentrare a campionato in corso, ma preferirebbe sedere sulla panchina azzurra con la nuova stagione.

Allenatore Napoli: gli altri nomi

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, Benitez ed il presidente del Napoli si sono dati appuntamenti per un aggiornamento a metà della prossima settimana, ovvero quando il Napoli avrà già giocato contro l’Atalanta in Coppa Italia e la Juventus in campionato. Due sfide decisive che potrebbero già segnare il destino di Gattuso. Qualora i risultati non dovessero arrivare allora De Laurentiis è pronto a fare un’altra telefonata a Benitez. Ma per la panchina del Napoli si fanno anche i nomi di Italiano e Juric, rispettivamente allenatori dello Spezia e del Verona che stanno impressionando positivamente in questa stagione.